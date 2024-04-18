Binanın çatısı zarar gördü

Ankara, Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde bulunan aparmanın çatı katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle çatıya ulaşarak müdahalede bulunan itfaiye görevlileri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken; yangının ilk belirlemelere göre çatıdaki baz istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle çıktığı belirlendi. Apartmanda zarara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.