Binanın çatısı zarar gördü

Ankara, Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde bulunan aparmanın çatı katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle çatıya ulaşarak müdahalede bulunan itfaiye görevlileri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken; yangının ilk belirlemelere göre çatıdaki baz istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle çıktığı belirlendi. Apartmanda zarara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.