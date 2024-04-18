Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edecek

CHP Genel Başkanı Özel, Meclis'te milletvekilleriyle bir araya geldiği kapalı grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'dan boşalan CHP Grup Başkanvekili görevi için seçim yaptıklarını ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in birinci turda salt çoğunluğu alarak seçildiğini söyledi. CHP grubunun geçmişte çeşitli tartışmalarla örselenmek, tahrik edilmek istendiğini belirten Özel, "Grup büyük bir birlik ve bütünlük halinde çok önemli bir başarı elde etti. Bundan sonra da başarılar elde edeceğiz. Ortak mutabakatımızla elde ettiğimiz seçim sonucu, 31 Mart, bir zafer değildir; çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. Bu görev bilinciyle çalışıyoruz, o görev bilinciyle çalışacaklar. Milletvekillerimizin belediye başkanı olmasından boşalan illerimize özel görevlendirmelerimiz olacak. Kilis gibi milletvekilimizin olmadığı bölgelerde görevlendirmeler olacak. Yerel seçimlerde stratejik çalıştık, risk ve fırsat illerinde çalıştık ve çok önemli bir başarı elde ettik. Grubumuza güveniyorum" dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "Randevu isteyeceğiz tabii; ama grubumuzda bir toplantı yaptık, sık toplanmaya devam edeceğiz. Seçim sonrasını değerlendirip, bundan sonraki yol haritamızı belirliyoruz. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, birlikte girilen son seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi; ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan ile yapacağı bir görüşme olacaktır. Kısa bir görüşme için değil, gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim bir görüşme olacak" yanıtını verdi.

"Yargı bağımsızlığından bahsediyor, bunu sağlıyor musun?"

Yeni anayasa çalışmasıyla ilgili soru üzerine Özgür Özel, "Anayasa meselesinde Sayın Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisiyle tartışmak isterim. Sayın Kurtulmuş'a kapımız her zaman açık; ama Anayasa meselesinde kendisiyle de siyasi partilerle de paylaşacağımız olmazsa olmaz görüşlerimiz var. Sayın Meclis Başkanı, İçtüzük konusunda demokratik bir İçtüzük konusunda çalışmak istediğini söylemişti. O son derece makuldür. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer. Anayasa'nın ne şekilde değiştirileceğini özel bir gündemle titizlikle konuşmak lazım" diye konuştu. Anayasa değişikliğini gerektirecek konuların bambaşka bir kapsamı olduğunu aktaran Özel, "Anayasa değiştirmek istiyorsanız 'Bir kere mevcut Anayasa'ya uyuyor musun' diye bakarız. Mevcut Anayasa, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygula' diyor. Uyuyor musun? Yargı bağımsızlığından bahsediyor, bunu sağlıyor musun? Mevcut Anayasa'ya uyuluyorsa daha iyisini yapmak için müzakere yöntemi oluşur mu, oluşur" dedi.