5. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu

5. kez koşulan Uluslararası Latmos Ultra Maratonu, 12-13 Nisan tarihlerinde 10, 17, 26, 45 kilometre olmak üzere 4 farklı parkurda 400 katılımcı ile gerçekleşti. Latmos Ultra Maratonu'nda Milas Bafa Gölü'nün kıyısından Latmos Dağı'na yeni keşiflerle dolu bir parkur ile yerli ve yabancı sporcular Muğla'da buluştu. Organizasyon sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ultra maraton olan 45 kilometre kategorisinde erkeklerde Navil Shaimukhametov, Maksim Krylov ve Umut Erdal, kadınlarda ise Eugenie Rooke, Gülşah Mıyasaoğlu Tülek ve Elif Ateş ilk 3 sırayı elde etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.