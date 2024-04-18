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5. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Latmos Ultra Maratonu etkinlikleri dahilinde 8 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos'da ağırladı.

5. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu mask
5. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu
5. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu
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5. kez koşulan Uluslararası Latmos Ultra Maratonu, 12-13 Nisan tarihlerinde 10, 17, 26, 45 kilometre olmak üzere 4 farklı parkurda 400 katılımcı ile gerçekleşti. Latmos Ultra Maratonu'nda Milas Bafa Gölü'nün kıyısından Latmos Dağı'na yeni keşiflerle dolu bir parkur ile yerli ve yabancı sporcular Muğla'da buluştu. Organizasyon sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ultra maraton olan 45 kilometre kategorisinde erkeklerde Navil Shaimukhametov, Maksim Krylov ve Umut Erdal, kadınlarda ise Eugenie Rooke, Gülşah Mıyasaoğlu Tülek ve Elif Ateş ilk 3 sırayı elde etti.

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18 Nis 2024 - 16:15 DHA Muğla- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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