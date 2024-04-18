Ayaş Konağı açılıyor!

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan Ayaş Konağı açılışını şu sözlerle duyurdu:

"Bu Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştireceğimiz açılış töreniyle, merhum Sube Başkanımız Selami Başer'in adını taşıyan "Ayaş Konağı"nın kapılarını sizlere açıyoruz.

Ayaş Şubemizin kullanımına tahsis edilen bu konağımız, sadece bir mekân değil; aynı zamanda Ayaş'ın geçmişini, kültürünü ve mirasını gelecek nesillere taşımak için önemli bir merkez olacak. "Ayaş Konağı"nda Ayaş Kent Müzesi ve Ayaş Kütüphanesi gibi işlevlerin yanı sıra, sazıyla, sözel kültürüyle, oyunlarıyla ve toplantılarıyla Ayaş'ın zengin geleneklerinin yaşatılacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Ayaş mutfağının tanıtılması ve bilimsel toplantıların düzenlenmesi gibi faaliyetlerle "Ayaş Akademisi"ni de burada hayata geçireceğiz.

Konağımızın Ayaş'a, Başkent Ankara'ya ve tüm Ayaşlılar ile Ankaralılar Camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Açılışımıza katılımlarınızı bekler, birlikte bu önemli günü kutlamaktan büyük mutluluk duyarız.

Haberin Yazılış Şekli: "Ayaş Konağı" adını taşıyan yeni bir merkez, bu Pazar günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle hizmete giriyor. Ayaş Şubesi'nin kullanımına tahsis edilen konağın amacı, Ayaş'ın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak ve zengin geleneğini yaşatmak. Konağın işlevleri arasında Ayaş Kent Müzesi, Ayaş Kütüphanesi, Ayaş Akademisi gibi önemli faaliyetler yer alacak. Açılışa tüm Ayaşlılar ve Ankaralılar." davetli.