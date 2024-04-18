Konya'da kaza; 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Değirmenköy mevkisinde meydana geldi. Yümel Şahin’in (62) kontrolünü yitirdiği 45 ZC 1184 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Şahin ve yanındaki Ali Köse ile Fatih Çiftçi (54) yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ali Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.