İş Bankası'ndan İncirliova’da tarım ihtisas şubesi

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada büyük bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan efeler diyarı Aydın’ın incir, zeytin, üzüm gibi ürünler başta olmak üzere tarımsal üretimde önemli potansiyel taşıdığını belirtti. Başta girdi maliyetleri olmak üzere tarım alanında yaşanan zorluklara dikkat çeken Sezgin Yılmaz, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörler arasında tarımın bulunduğunu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurak dönemlerde su ihtiyacının kritik hale geldiğini, bu nedenle kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

“BİLİM ODAKLI ÖNCÜ MERKEZLERİMİZ”

Tarımda sürdürülebilirliğin ancak teknoloji destekli bilimsel yöntemlerle sağlanabileceğini belirten Yılmaz, “Tarım ihtisas şubelerimizi, verimli ve sürdürülebilir bir tarım için ülkemizde teknolojilerin, bilim odaklı yeni yöntemlerin kullanımına ve yaygınlaşmasına hizmet eden, tarımın dijital dönüşümünün finansmanına odaklanan, finansal danışmanlığın yanı sıra dijital, zirai ve ekolojik alanlarda da danışmanlık veren, sektörün paydaşlarını bir araya getiren öncü merkezler olarak görüyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİYE EN ÇOK KAZANDIRAN BANKA OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

İş Bankası’nın tarihinden gelen sorumlulukların da bilinciyle tarım alanında yol aldığını ve yenilikçi inisiyatifleri hayata geçirdiğini söyleyen Sezgin Yılmaz, “İncirliova Şubemiz 26 Ağustos 1974 yılından beri hizmet veriyor. Bankamızın kuruluşunun 50. yılında İncirliova’da Şubemiz açıldı. Bu yıl hem Bankamızın kuruluşunun 100. yılını hem de İncirliova Şubemizin 50. yılını birlikte kutlayacağız. Şubemizin böyle bir tarihte tarım ihtisas şubesine dönüşümü hoş ve anlamlı bir tesadüf. Bu anlamlı yılda da aldığımız inisiyatiflerle, ziraat fakülteleriyle düzenlediğimiz etkinliklerle, gerçekleştirdiğimiz çiftçi buluşmaları ile genç girişimleri destekleyen Workup Agri programımızla, tarım ihtisas şubelerimizle ülkemizde sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçiye en çok kazandıran banka olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Açılışın ardından tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiftçilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.