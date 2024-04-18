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Bakan Işıkhan, Memur-Sen ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Memur-Sen ile bir araya geldi mask
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Bakan Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunmasına yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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18 Nis 2024 - 16:07 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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