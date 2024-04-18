Filistin Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret

Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiğini söyledi. Davutoğlu, "15 Mayıs, Filistin'de 'Nakba Günü'dür. 15 Mayıs 1948'den bu yana 76 yıldır bu büyük felaket sürüyor. Bu bağlamda 15 Mayıs günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu liderler düzeyinde toplanmalı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genelde eylül ayında toplanır; ama eğer talep ederlerse özel gündemle her zaman liderler düzeyinde toplanılabilir. Bütün Filistin dostu, İslam dünyasının liderlerine çağrımızdır; 15 Mayıs günü, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acilen toplantıya çağrılmalı ve orada genel kurulda UNICEF'in, Dünya Sağlık Örgütü’nün, Dünya Gıda Örgütü'nün Filistin'de yaşanan bu büyük soykırımla ilgili raporları dinlenmeli, sunulmalı. Liderler genel kurulda güçlü bir ses vermeliler. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de özel bir gündemle toplantıya çağırılmalıdır" diye konuştu.

'GÖNLÜMÜZ, GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA'

15 Mayıs'ta bir seri faaliyetle Gazze'deki soykırımın durdurulması için dünya liderlerini harekete geçmeye davet ettiklerini ifade eden Davutoğlu, "15 Mayıs gün, 'Gazze ile Dayanışma, Gazze Soykırımına Son Verme Günü' ilan edilmeli, tüm dünyada 1 günlük yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirilmelidir. Sayın büyükelçi de sunduğumuz mektubumuzu acilen Sayın Mahmut Abbas'a ileteceğini ifade etti. Gelecek hafta bu bağlamda diğer büyükelçiliklere de liderlere iletilmek üzere mektuplar kaleme alacağız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e de bu yönde bir girişimde bulunması için çağrıda bulunacağız. Gönlümüz, yüreğimiz Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında. Ümit ederiz ki Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı da bu meseleyi sahiplenir ve New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye'nin çağrısıyla toplanır" dedi.