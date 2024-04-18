Uğur Dündar'a babalık davasında şok

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası olan Dilara Gülatan, Uğur Dündar'a karşı babalık davası açtı. Müge Anlı'nın programına katılan Gülatan, davadan asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Duygu Nebioğlu'nun ardından yayına telefonla bağlanan Gülatan, şunları dile getirdi: "Bizim sesimiz yıllardır duyuluyor. Hep yardım talep ettik. Annem, aynı ülkede yaşamak istemediği için yıllar önce Almanya'ya taşındı. Annem bana, yıllar önce nasıl tanıştıklarını, birlikte nasıl vakit geçirdiklerini ve nasıl aşık olduklarını anlatmıştı. Ben de neden o adamla yaşadıklarını sorduğumda 'Senin baban o' dedi. Davanın gizliliği nedeniyle diğer detayları paylaşamıyorum. Annemin anlattıklarından dolayı dava açtım. Uğur Bey'le yaptığımız görüşmede beni anladığını ve yanımda olduğunu belirtti. Kendisini manevi baba olarak görebileceğimi de söyledi. Davamıza devam ediyoruz, itirazımızı da yaptık. Babamı bulma konusunda durumumuz ciddi. Ablamızın babasını da bilmiyoruz, annem de konuyla ilgili bilgi vermiyor."