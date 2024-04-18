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İstinat duvarı çöktü

Mardin’in Artuklu ilçesinde üzerine istinat duvarı çöken 2 katlı müstakil ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geld...

İstinat duvarı çöktü mask
İstinat duvarı çöktü
İstinat duvarı çöktü
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Mardin'in  Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi’ndeki istinat duvarı, kot farkından dolayı aşağıda kalan bitişiğindeki 2 katlı müstakil evin üzerine çöktü. Evin duvar ve dam kısımlarında hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ve çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi. Evdeki risk durumunun, yapı denetim ekiplerinin çalışmalarının ardından belirleneceği belirtildi.

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18 Nis 2024 - 15:58 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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