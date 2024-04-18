İstinat duvarı çöktü

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi’ndeki istinat duvarı, kot farkından dolayı aşağıda kalan bitişiğindeki 2 katlı müstakil evin üzerine çöktü. Evin duvar ve dam kısımlarında hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ve çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi. Evdeki risk durumunun, yapı denetim ekiplerinin çalışmalarının ardından belirleneceği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.