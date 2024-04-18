Giresun'da kuyumcu soygunu

Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında gerçekleştirdikleri soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yüzleri kar maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca olduğu, iş yerine girişte birinin silahla rastgele ateş ettiği, kuyumcudaki çalışanın ellerini başına doğrultarak çömeldiği ve vitrine yönelen hırsızlardan birinin altınları çantaya doldurduğu yer aldı.
Bu arada çalınan altınların yaklaşık 12 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.