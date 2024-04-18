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Giresun'da kuyumcu soygunu

Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında gerçekleştirdikleri soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'da kuyumcu soygunu mask
Giresun'da kuyumcu soygunu
Giresun'da kuyumcu soygunu
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Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişinin, girdikleri kuyumcu dükkanında gerçekleştirdikleri soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yüzleri kar maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca olduğu, iş yerine girişte birinin silahla rastgele ateş ettiği, kuyumcudaki çalışanın ellerini başına doğrultarak çömeldiği ve vitrine yönelen hırsızlardan birinin altınları çantaya doldurduğu yer aldı.

Bu arada çalınan altınların yaklaşık 12 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

# Giresun, Bulancak, Kyukcu

18 Nis 2024 - 15:54 DHA Giresun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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