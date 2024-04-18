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O isim özür diledi!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin sergisi için kesik baş figürüyle poz vermesinin ardından gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

O isim özür diledi! mask
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Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için kesik kadın başı figürüyle verdiği pozlar nedeniyle tepki aldı. Tepkilerin ardından oyuncu, sosyal medyada ve basında çıkan haberlere yanıt vermek üzere bir özür metni yayınladı.

O isim özür diledi!

Sosyal medyada gündeme gelen pozlarla ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek verme amacıyla verdiğim desteğin toplumda rahatsızlık uyandırdığını görmek beni üzdü. Amacım herhangi bir kötü duygu uyandırmak değildi ve bu nedenle herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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18 Nis 2024 - 13:40 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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