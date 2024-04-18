O isim özür diledi!

Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için kesik kadın başı figürüyle verdiği pozlar nedeniyle tepki aldı. Tepkilerin ardından oyuncu, sosyal medyada ve basında çıkan haberlere yanıt vermek üzere bir özür metni yayınladı.
Sosyal medyada gündeme gelen pozlarla ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek verme amacıyla verdiğim desteğin toplumda rahatsızlık uyandırdığını görmek beni üzdü. Amacım herhangi bir kötü duygu uyandırmak değildi ve bu nedenle herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.