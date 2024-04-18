Yaman hayallerine veda etti

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın geçtiğimiz bölümünde, Yaman, Özgür, Yunus Emre ve Batuhan arasında bir eleme düellosu gerçekleşti.

İlk düello, Yunus Emre ve Yaman arasında gerçekleşti ve mücadele dolu anlar yaşandı. Sonunda, potadan kurtulan isim Yunus Emre oldu. İkinci düello ise Özgür ve Batuhan arasında gerçekleşti ve Özgür elemeden kurtulmayı başardı. Bu durumda, final düellosunda Batuhan ile Yaman karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda ise Yaman, hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Yaman, "Sizi izlerken büyüdüm, Survivor'a gelmek hayalimdi," diyerek Atakan ve Hilmi Cem'e sarıldı. Herkesle vedalaşırken, "Şimdi gerçekten gidiyorum. Gerçekten çok alışmıştım buraya. Sanki bir aile gibiydiniz. Hayatımın en güzel günlerini burada geçirdim. Yıllardır Survivor'ı izliyorum ve burada izlediğim büyük insanlar var. Hepsi çok özel, bu isimleri hayal ederek buraya geldim. Survivor olmadan da All Star oldum. Eğer saygısızlık yaptıysam, hakkınızı helal edin," dedi.

Yaman'ın Ogeday'a yönelik sözleri ise eleme gecesinde izleyicileri etkiledi: "Herkesin şampiyonu sensin."