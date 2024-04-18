'Taş Kağıt Makas' gündem oldu

Umut, babası Rıza’nın yeniden yargılanması için önemli bir tanık olan Makbule’nin yanına gitti. Fakat eve girdiğinde Makbule’nin çoktan öldürülmüş olduğunu gören Umut, polis baskınıyla beraber bir kumpasın içine düştüğünü anladı. Cinayet üzerine kalınca kaçmaktan başka çaresi kalmayan Umut, heyecan ve gerilim dolu bir kovalamacanın ortasına düştü.

“SANA İNANMADIĞIM İÇİN ÇOK ÖZÜR DİLERİM!”

Cevher komiser, Umut’u elinden kaçırınca, iş yerine baskın yaptı ve o sırada büroda bulunan Alev ve Neşet, Umut’un cinayet zanlısı olarak arandığını duyunca şok oldu. Neşet, büronun aranmasına engel olunca polis memurları tarafından tutuklandı. Bu baskından sonra büroya gelen Umut, Alev’le karşılaştı ve Alev, beş yıl önce ona inanmadığı için Umut’tan özür diledi. Savaştığı yapının ne kadar tehlikeli olduğunu bilen Umut, Alev’i bu meseleden uzak tutmak istedi. Yıllar sonra yolları yine zorlu bir mücadeleyle kesişen ikilinin birbirlerine olan sevgisi ise izleyicileri duygulandırdı.

“SENDEN TEK BİR ŞEY İSTEDİM; O ÇOCUĞA ZARAR GELMESİN…”

Süreyya’dan Umut’un cinayet zanlısı olarak arandığını duyan Harun, bu işi Fecir’in organize ettiğini düşündü. Fakat cinayetin ardındaki gerçeği öğrenince, Kadri hakkında hayal kırıklığına uğradı ve onunla yüzleşti. Kadri, suçu Umut’un üzerine yıkacaklarını bilmediğini söylese de bugüne kadar Kadri’nin her istediğini yapan ve onun yüzünden bir canavara dönüştüğünü düşünen Harun, “Ya bu canavarı şimdi kendi ellerinle temizlersin ya da bu canavar alayınızı temizler” diyerek Kadri’ye rest çekti.

RIZA VE FECİR KARŞI KARŞIYA

Büşra Korkmaz cinayetinden sonra ilk kez bir araya gelen Rıza ve Fecir’in karşılaşması sosyal medyada gündem oldu. Fecir’in suçlamaları ve rahatsızlığı yüzünden hiçbir şey hatırlamayan Rıza’nın çaresizliği, sahneye damgasını vururken; Bülent Seyran ve Burak Yörük’ün oyunculukları da övgü dolu yorumlar aldı.

UMUT’UN MEYDAN OKUMASI

Babasını kurtarmak için önce kendini aklaması gereken Umut, büyük bir hamle yaptı ve Tarık Yalman’ın ona verdiği bilgileri haber spikeri Neslihan Öncü’yle paylaştı. Ardından Fecir’i arayıp “Açık havaya çok alışma Fecir, yakında gökyüzünü sadece cezaevi avlusundan göreceksin” diyen Umut, Makbule’nin gerçek katilini teslim etmesi için ona 24 saat süre verdi. Emirkıranların kurduğu kirli ilişki ağını öğrenen Neslihan Öncü, haber programında elinde gündemi sarsacak çok önemli bir dosya ve sürpriz bir tanık olduğunu söyledi. Ekranlarda bu açıklamayı gören Emirkıranlar ve Süreyya Savcı cephesinde ise panik rüzgarları esti. Kadri, ailenin itibarını yerle bir edecek bu haberi engellemek için Neslihan’ı ziyaret etti. Neslihan, Kadri’nin tehditlerine pabuç bırakmayınca herkes için gergin bekleyiş başladı.

HARUN YAKAR’DAN ŞOK EDEN TERS KÖŞE

Bünyamin Emirkıran’ın talimatıyla kanala giden Süreyya; Neslihan Öncü’ye, cinayet zanlısı Umut’la temas halinde olduğu için, suçluyu kayırma suçundan soruşturma başlatacağını söyledi ve Umut’un yerini teknik takiple bulmak için onunla iş birliği yaptı. Cevher komiser, yeri tespit edilen Umut’a baskın yaptı fakat karşılaştığı manzarayla şok oldu. Alev’in Neşet’e verdiği haberle operasyonu öğrenen Umut, peşindeki polisleri atlatsa da planladığı yayını yapamadan Harun ve Kadri tarafından yakalandı. Umut, yaşadığı her şey için Harun’u suçlarken; Kadri, Harun’un onu hep koruduğunu, kardeşi gibi sevdiğini söyledi. Bu esnada içeriye Fecir’le birlikte giren Harun, ekran başındaki izleyicileri şok etti. “Buyurun Fecir Bey, istediğiniz gibi!” diyen Harun’un yaptığı ters köşe, sosyal medyada çok konuşulurken, Fecir’in silah doğrulttuğu Umut’a ne olacağı ise merak konusu oldu.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi usta isimler yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.