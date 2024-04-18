Yeşilay’a Yapılan Kıyak Meclis Gündemine Taşındı

CHP Ankara Milletvekili ve Partli Meclisi Üyesi Semra Dinçer, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılında Yeşilay’a 717 milyon TL aktardığını ve bu miktarın nereye harcandığının kamuoyundan gizlendiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde konuyu dile getiren Dinçer: “Sağlık Bakanlığı her yıl düzenli olarak Yeşilay’a yüz milyonlarca lira aktarıyor. Ancak 2021 yılından bu yana Yeşilay’ın bu paraları nereye harcadığı bilinmiyor. Millet sefaletle mücadele ederken, AKP iktidarı yandaşlarını doldurduğu yüzyıllık güzide kurumlarımız üzerinden milletin milyonlarını cebine aktarıyor.” ifadelerini kullandı.



Yapılan Harcamalar Gizleniyor



Sağlık Bakanlığı’nın son iki yıldaki Faaliyet Raporları incelendiğinde Yeşilay’ın kasasına 1 milyar liradan fazla para girdiğine ve yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızından, eski TÜGVA müdürüne, AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşine kadar AKP’li üyeler olduğuna dikkat çeken Dinçer: “Sağlık Bakanlığı Yeşilay’a 2022 yılında 291 milyon 354 bin TL, 2023 yılında ise tam 717 milyon 564 bin TL aktarmış, miktar 1 milyar TL’yi geçmiştir. 2021 yılından bu yana mali tabloların gizlenmesi ise tam bir

fiyaskodur.

Emekli açlığa mahkum edilmiş, ülkenin her kesimi sefalete mahkum edilmişken, milletin cebinden aktarılan paraların nerelere harcandığının gizlenmesi AKP iktidarının halen ders almadığını göstermektedir. 31 Mart’ta siyasi iktidara sarı kart gösteren millet, önümüzdeki ilk seçimde kırmızı kartını çıkartacaktır.” dedi.

Asırlık Kurum Arpalık Oldu

Dinçer şöyle devam etti:

“Kar amacı gütmeyen, toplumuzda alkol ve uyuşturucu maddelerin yaygınlaşmasını önlemek gibi önemli bir görev üstlenen asırlık Yeşilay’ın AKP iktidarının arka bahçesine dönüştürülmesi milletimizin vicdanını derinden yaralamaktadır. Sağlık Bakanı’na sorduk. Bu paralar gerçekten kurumun amaçları doğrultusunda harcanıyorsa nereye, hangi kalemler altında harcanmıştır. Kamuoyu cevap bekliyor. Adı birçok yolsuzluğa karışan Kızılay gibi asırlık kurumlarımızın AKP iktidarı eliyle arpalık haline getirilmesi özellikle ekonomik krizi derinden hissettiğimiz böylesine zamanlarda millete yapılacak en büyük ihanettir.”

Dinçer’in Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorular şu şekilde:

Söz konusu Yeşilay’a aktarılan bütçe kurum tarafından 2021 yılından bu yana yıllara göre hangi kalemler altında nerelere harcanmıştır?

2021 yılından bugüne kadar Bakanlığınız tarafından Yeşilay’a aktarılan bütçenin akıbetini Bakanlığınızın hangi birimi takip etmektedir?

Söz konusu birim bu bütçenin nerelere harcandığı noktasında veri toplamakta, bütçenin takibini yapmakta mıdır?

Öyleyse tüm bu bilgileri şeffaf bir şekilde yıllara göre tarafımızla paylaşabilecek misiniz?,