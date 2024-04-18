Sağanak yağmur geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bugün itibariyle hava sıcaklıklarının düşeceğini ve Pazar gününe kadar yer yer kuvvetli sağanak yağış görüleceğini duyurdu.

AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; İstanbul'da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların 13-17 derece aralığına gerilemesi bekleniyor. Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak özere yurdumuzun batı bölgeleri bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta boyunca 25-28 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 13-17 derece aralığına bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Nisan'a kadar mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-30 Nisan tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.