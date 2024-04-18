Bitcoin yarılanmasında kripto varlıklarınız sıfırlanmasın!

Kripto dünyası, Nisan ayında gerçekleşecek bitcoin halving için kendini hazırlıyor. Bu tür olaylar yalnızca medyanın ve kamuoyunun kripto paralara olan ilgisini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bu olayların yarattığı heyecandan faydalanmak isteyen kötü niyetli aktörler de kimlik avı dolandırıcılığı ya da şüphelenmeyen kişileri hedef alan hileli yatırım planları başlatıyor.

Kripto sahibi olmak, (sözde) anonimliği, düşük işlem maliyetleri ve alternatif bir yatırım seçeneği olması nedeniyle birçok kişi için cazip olabilir. Tehdit aktörleri, dolandırıcılık ve sofistike kötü amaçlı yazılımlar yoluyla dijital bilince sahip olmayan kullanıcıları acımasızca sömürmeye hazırdır. Kripto paranızın siber suçluların pençesinden uzak kalmasını sağlamak için uyanık olmanız ve önlem almanız çok önemli.

Bilinen güvenlik kuralları kripto dünyasında da hala geçerli. Sanal varlıklarınızı korumak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin, asla korsan yazılım indirmeyin.

Cihazınıza güvenilir bir sağlayıcıdan antivirüs yazılımı yükleyin.

Tüm hesaplarda uzun ve benzersiz parolalar için bir parola yöneticisi kullanın.

Cüzdanınız ve cihazınız için 2FA kullanın.

Şüpheci olun; meşru kaynaklardan geliyor gibi görünseler bile istenmeyen eklerdeki veya sosyal medya reklamlarındaki/ilanlarındaki bağlantılara tıklamayın.

Kripto paranızı Trezor gibi bir "soğuk cüzdanda" (yani internete bağlı olmayan bir cüzdanda) saklayın çünkü bu onu çevrimiçi tehditlerden izole edecektir.

Herhangi bir kripto yatırımı yapmadan önce daima araştırmanızı yapın.

Cihazları ve yazılımları her zaman güncel tutun.

Sanal özel ağ (VPN) olmadan halka açık Wi-Fi'de oturum açmaktan kaçının.

Yabancılara asla kripto para göndermeyin.

Bir borsa seçmeden önce, güvenlik kimlik bilgilerini kontrol etmek için araştırma yapın.

Kripto ticaretinizi kişisel ve iş cihazlarınızdan ve hesaplarınızdan ayırın.

Cüzdanınız için özel bir e-posta adresi kullanın.

Kripto cüzdanınızın veya portföyünüzün büyüklüğü hakkında internette övünmeyin.