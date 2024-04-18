2 kişinin öldüğü toprak kayması olayında gözaltı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kangırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kaydı. Köylüler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan, toprak altında kaldı. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum ( AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan Refik Bilgiç Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sefer Arslan ile Tahir Ödemiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda alanda çalışma yaptığı belirlenen kepçe operatörü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.