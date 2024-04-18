Aşırı Şüphe Duygusuna Dikkat!

Sürekli endişeli misiniz? Yakınlarınıza ve çevrenize güvenmekte zorlanıyor musunuz? Her şeye şüpheyle mi yaklaşıyorsunuz Eğer yanıtlarınız ‘’Evet’’ ise aşırı şüphe duygusuna kapılmış olabilirsiniz ! uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, konuyla ilgili bilgileri bizimle paylaştı.

Şüphe, hayatın doğal bir parçasıdır. Çoğu zaman yakın ilişkilerde, iş hayatında ve alınacak olan kararlarda şüphe duygusu, kişiyi hatalardan korumaya yardımcı olabilmektedir. Ancak aşırı şüphe, kişinin partnerine, arkadaşlarına kısacası tüm çevresine sürekli bir güvensizlik duygusu hissetmesi ile karakterize edilir. Kişi her şeyden ve herkesten şüphe duyarak, sürekli endişeli bir ruh halindedir.

Aşırı şüphe duyan kişilerin sıklıkla yaptığı 4 davranış;



Eşlerine/partnerlerine sadakatsizlik konusunda şüphe duyarlar.

Çevresindeki insanların onu kandırmaya veya ona zarar vermeye çalıştığını düşünürler.

Başarısız olacaklarına dair yoğun bir endişe duyarlar.

Her şeyde bir bit yeniği arar ve en ufak olumsuzluğa karşı abartılı tepkiler verirler.

Aşırı şüphe duygusunun birçok farklı nedeni olabilmektedir. Geçmişte yaşanan travmatik deneyimler, düşük özgüven, kaygı ve panik bozukluğu başta olmak üzere bazı kişilik bozuklukları sıralanabilir. Aşırı şüphe duygusu günlük yaşamı olumsuz etkileyerek kişinin sürekli bir olumsuzluk döngüsü içerisinde olmasına sebebiyet verir.

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Aşırı şüphe duygusu yaşantınızda sürekli olumsuz düşünmenize ve sizi yoran bir duruma dönüştüğünü düşünüyorsanız bir psikolog ile görüşme sağlamanız gerekmektedir. Çünkü yaşadığınız bu durum yaşamınızı olumsuz etkilemeye devam ederek ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. ''dedi.