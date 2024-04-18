"Yabancı öğrenciler kendi imkanlarıyla okuyor"

YÖK tarafından Türkiye’deki uluslararası öğrencilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Son günlerde Türkiye’deki uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, Türkiye’nin; uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır. Bütün dünyada uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulmaktadır. Türkiye’de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara/mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma, Yükseköğretim Kurulunun ve üniversitelerimizin temel stratejik hedeflerinden biridir. Nitekim bu hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma planları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur" ifadeleri kullanıldı.