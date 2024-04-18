KBSB’nin Yeni Başkanı Hamdi Hoplamaz Oldu

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSB), Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 17 Nisan’da Radisson Blu Hotel Ataşehir'de gerçekleştirdi.

Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ile başlayan Genel Kurul toplantısında 2022- 2024 Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özyıldırım, dönemi içinde yapılan yönetim kurulu çalışmalarını ve komisyon faaliyetlerini paylaştı.

Geçmiş dönem yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının görüşülerek ibrasının sağlanması, bütçe ve tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesinin ardından 2024 -2026 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde açıklandı:

Hamdi Hoplamaz ( Enerkon )

Efkan Çeliker ( Erensan )

Ayhan Yılmaz ( Atech )

Nihan Göksal ( Masdaf )

Ertan ÇELİK ( Ercelik )

Serhan Alpagut ( Ayvaz )

Metehan Hızıroğlu (Selnikel)

Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yapılan görev dağılımı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Hamdi Hoplamaz seçildi.

Başkanlık seçimi sonrasında konuşma yapan KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Hoplamaz, şunları söyledi:

“Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneğimizin; kıymetli üyeleri, sektör derneklerinin kıymetli başkanları, değerli misafirler, genel kurulumuza katılımınız ve destekleriniz için hepinize teşekkürlerimi sunarım. Genel kurlumuzda, sizlerin desteğiyle seçilen yeni yönetim kurulu olarak göreve başlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Derneğimizin saygın geçmişi ve bugüne kadar elde ettiği başarılar ışığında, bu önemli sorumluluğu üstlenmek bizim için büyük bir onurdur. Bu vesileyle, yeni seçilen yönetim kurulumuza duyduğunuz güven için sizlere en içten teşekkürlerimi sunarım.

Geçmiş dönemlerdeki başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin özverili çalışmaları, derneğimizin bugünkü saygın konumuna ulaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Kendilerine emekleri ve bugüne kadar sektörümüze sundukları katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyorum.

Görevimiz süresince devraldığımız bayrağı sizlerin de desteğiyle daha yukarılara taşımak en büyük amacımız olacak. Önümüzdeki dönemde; sektörümüzün önündeki zorlukları birlikte aşma, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik yönünde adımlar atma ve uluslararası alanda derneğimizin etkinliğini artırma konularına odaklanacağız. Bu hedeflere ulaşmada en büyük gücümüz, siz değerli üyelerimizin; bilgi birikimi, deneyimi ve sektöre olan bağlılığı olacak. Birlikte çalışarak, sektörümüzün karşı karşıya kaldığı meydan okumaları, fırsata dönüştürebilir ve kazançlı çıkabiliriz.

Üyelerimizin görüş ve önerileri de derneğimizin yönünü belirlemede kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, sizlerden gelecek her türlü geri bildirimi büyük bir dikkatle değerlendireceğimizi bilmenizi isterim. Derneğimizin kapıları her zaman fikirlerinize ve önerilerinize açık olacak. Bu yolculukta sizlerle birlikte yürüyecek olmak bizim için büyük bir ayrıcalık.

Hepimizin ortak çabasıyla, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneğini daha da ileriye taşıyacağımıza ve sektörümüzün ulusal ve uluslararası arenadaki sesini güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. Bu yeni başlangıçta sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Genel Kurul, Ekonomist Erkin Şahinöz ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran’ın sunumlarının ardından sona erdi.

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSB) hakkında:

1985 yılında kurulan KBSB, kazan ve basınçlı kap sanayisi ile bu sanayinin bileşeni konumundaki yardımcı ekipman ve hammadde tedarikçilerinin bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşudur.

KBSB, geniş ve güçlü bir platform olarak ülke sanayicisine ve ekonomisine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.