Özaslan’dan açılışa davet

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara’nın tarihsel kültürel değerlerini yansıtacak, Ankara Kulübü’ne değer kazandıracak dediği Ankara Kulübü Derneği Ankara Kitabevi ve Ankara Hediyelikleri Dükkanı’nın açılışına dernek üyelerini, tüm Ankaralıları davet etti.

Özaslan, Ankara Kulübü Derneğimizin genel merkezinin bulunduğu Ankara Konağı Ankara Kitabevi ve Ankara Hediyelikleri Dükkanımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ankara Kulübü olarak yayınevi ve yapımcı kimliğimizle derlediğimiz kitaplar, albümler, yine Ankaramızın ruhunu taşıyan, Ankara Kulübümüzün tarihselsembollerini yansıtan objelerden oluşan el emeği göz nuru onlarca hediyelik eşya ürünleri buradan ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacak. 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de açılışını gerçekleştireceğimiz buluşmamızda dostlarımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz”ifadelerini kullandı.