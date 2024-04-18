- Asayiş

Minibüs iş yerine çarptı

Düzce’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, apartmanın altındaki iş yerine çarptı. Kazada iş yerinin camları kırılırken, sürücü kaçtı.

Minibüs iş yerine çarptı
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Azmimilli Mahallesi Karakaya Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 81 S 1274 plakalı servis minibüsü, apartmanın altındaki iş yerine çarptı. Binada yaşayanlar gürültüyle büyük korku yaşadı. Kazada iş yerinin camları kırılırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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18 Nis 2024 - 11:08 DHA Düzce- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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