Minibüs iş yerine çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Azmimilli Mahallesi Karakaya Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 81 S 1274 plakalı servis minibüsü, apartmanın altındaki iş yerine çarptı. Binada yaşayanlar gürültüyle büyük korku yaşadı. Kazada iş yerinin camları kırılırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.