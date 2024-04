"Dünyalar nasıl yapılır ve nasıl yıkılır?"

Çağdaş sanat alanında temel tartışmaları ve güncel eğilimleri, Arter’in programı ve Arter Koleksiyonu’yla ilişkilendirerek ele alan çağdaş sanat seminerleri, yapıtlarla ilişki kuran bireylerin kendi sorularını oluşturmasında yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Sanatçı ve öğretim üyesi Kerem Ozan Bayraktar’ın yürütücülüğünü üstleneceği altı haftalık “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” semineri, sanatta gerçeklik algılarının felsefe, tarih ve bilimle birlikte evrimini ele alacak. Nelson Goodman’ın çoklu dünyalar teorisinden ilham alan sunum ve tartışmalar, tarih boyunca sanatın yarattığı dünyalara ve anlamın bu dünyalarda nasıl şekillendiğine odaklanacak. Farklı biçimsel yaklaşımları, soyutlama süreçlerini ve sistemik yöntemleri incelerken, çeşitli teorik çerçevelerden yararlanarak sanat ve anlam üretiminin dinamik yapısını vurgulayacak seminer dizisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtların yanı sıra hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı yerlerinden çağdaş sanat örneklerine odaklanarak çeşitli alıştırmalarla desteklenecek.

Altı haftalık “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” seminer dizisi, 30 Nisan, 7-14-21-28 Mayıs ve 4 Haziran 2024 Salı günleri 19:00’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Seminerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Mobilet’ten veya Biletix’ten, toplu katılım veya her modül için ayrı ayrı olacak şekilde temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir.

Kerem Ozan Bayraktar ( İstanbul, 1984) ekolojik, kültürel ve teknolojik sistemlerin kesişimini araştıran mekâna özgü yerleştirmeler, baskılar, dijital animasyonlar, metinler, diyagramlar ve sunumlar üretti. 2022’de basis voor actuele kunst (Utrecht, Hollanda) çatısı altında gerçekleşen Fellowship for Situated Practice ve 2021’de Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlin, Almanya) tarafından gerçekleştirilen Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı gibi uluslararası araştırma programlarına katılan sanatçının çalışmaları Tokyo Bienali (Japonya), Busan Sea Art Festival (Güney Kore), Hothouse (Singapur) ve D21 (Almanya) gibi farklı etkinliklerde ve mekânlarda yer buldu. Sanatta Yeterlik ünvanını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden alan Bayraktar, aynı kurumda öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli üniversite ve sanat kurumlarında dersler veriyor. Son yayınları arasında Marmara (2023), Yer Ruhları (2021) ve Dünyaların Haritaları (2021) bulunan sanatçı İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.