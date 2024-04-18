1 ayda 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde 1914 yılında inşa edilen, Çanakkale Savaşı'nda 'cephe gerisi hastanesi' olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği bina, daha sonraki yıllarda da Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak hizmet verdi. Keşan Belediyesi tarafından restore edilen bina Keşan Kent Müzesi’ne çevrildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açılan Keşan Kent Müzesi, 1 ayda 40 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

‘40 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ 1 AY İÇERİSİNDE MÜZEYLE BULUŞTURDUK’

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Çanakkale Savaşı yıllarında 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak kullanılan binanın Keşan Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarından sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle ziyarete açıldığını belirterek, “40 binin üzerinde ziyaretçiyi 1 ay içerisinde müzeyle buluşturduk. Oldukça da yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Ramazan Bayramı tatilinde özellikle Keşan’a şehir dışından gelen misafirlerimiz için bir cazibe noktası haline geldi. Mutfak kültürü, Keşan ağzı, Çanakkale Savaşı’nda Keşan’ın yeri ve önemini anlatan alanımız, genellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin ilgisini çekti. Hareketli dioramalarımız, alt kattaki zanaatkarlar çarşısında yer alan bal mumu heykellerimiz çocukların ve gençlerin ilgi odağı haline geldi” dedi.

‘SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR BİLİNİRLİĞİMİZİ ARTIRDI’

Sosyal medya üzerinden yapılan fotoğraflı ve videolu paylaşımlarla müzenin ülke genelinde tanınır hale geldiğini ifade eden Avcı, “Sosyal medyada yapılan paylaşımlar bizim için farklı bir tanıtım yolu oldu. Yapılan paylaşımlar, olumlu yorumlar, güzel eleştiriler tüm Türkiye çapında bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı artırdı. Bundan sonra da Keşan’da kültürel ve sanatsal anlamda yapacağımız farklı etkinliklerle Keşan’ın sesini yine tüm Türkiye’ye ve uluslararası alanda duyurmaya Keşan Kent Müzesi olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Aslı Avcı, Ramazan Bayramı tatilinde de Keşan Kent Müzesi’nin Trakya bölgesi genelinde en çok ziyaretçi alan müzelerden biri olduğunu kaydetti.