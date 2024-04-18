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Engelli vatandaşa yumruklu saldırı

Sultangazi’de gece saatlerinde bir kişinin yolda yürüyen engelliye laf atmasının ardından aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında engelliye yumruk atan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı iş yerinin güvenik kamerası tarafından kaydedildi.

Engelli vatandaşa yumruklu saldırı
Engelli vatandaşa yumruklu saldırı
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Olay, Sultangazi’de bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. Engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı. Şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T’yi iterek kendisini korumaya çalıştı. Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında Çarşamba günü yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

# Nisan, bir, Polis, şüpheli

18 Nis 2024 - 10:25 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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