Engelli vatandaşa yumruklu saldırı

Olay, Sultangazi’de bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. Engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı. Şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T’yi iterek kendisini korumaya çalıştı. Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında Çarşamba günü yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.