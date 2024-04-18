Pendik'te taksiciye saldırı

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Olay, akşam saatlerinde Pendik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KCZ 007 plakalı otomobil sürücüsü trafikte ilerleyen taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen iki saldırgan taksi şoförünü darbetti. Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı.Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.