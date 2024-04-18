Pendik'te taksiciye saldırı

Olay, akşam saatlerinde Pendik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KCZ 007 plakalı otomobil sürücüsü trafikte ilerleyen taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen iki saldırgan taksi şoförünü darbetti. Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı.Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.