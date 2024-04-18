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Pendik'te taksiciye saldırı

Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksi şoförüne tekmeli yumruklu saldırı anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te taksiciye saldırı
Pendik'te taksiciye saldırı
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Olay, akşam saatlerinde Pendik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KCZ 007 plakalı otomobil sürücüsü trafikte ilerleyen taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen iki saldırgan taksi şoförünü darbetti. Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı.Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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18 Nis 2024 - 09:54 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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