Tokat'ta 3 ilçede eğitime ara verildi

Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 ( bir) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.