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Kırşehirli dağcılar, 1612 metre yükseklikte Türk bayrağı açtı

Kırşehirli dağcılar, Baran Dağları'nın 1612 metre yüksekliğine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Kırşehirli dağcılar, 1612 metre yükseklikte Türk bayrağı açtı
Kırşehirli dağcılar, 1612 metre yükseklikte Türk bayrağı açtı
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğince Baran Dağları'na zirve tırmanışı organize edildi.

Çağırkan mevkisindeki kamp alanında Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek'ten teknik bilgileri alarak hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bulutlu ve rüzgarlı bir havada tırmanış yaptı.

Dağcılar, Baran Dağları'nın 1612 metre yüksekliğinde yer alan Gergedan Burnu Zirvesi'ne yaklaşık 2 saatte ulaştı.

Tırmanışı sorunsuz tamamlayan ve zirvede Türk bayrağı açan 4 kişilik ekip, bir süre dinlendikten sonra aynı rotada dikkatli ve hafif bir tempoda inişlerini gerçekleştirdi.

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18 Nis 2024 - 07:00 AA - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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