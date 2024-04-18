- Asayiş

İzmir'de fabrikada yangın

İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi bölgesinde saat 05.30 sıralarında yangın meydana geldi.

İzmir'de fabrikada yangın mask
İzmir'de fabrikada yangın
Haber albümü için resme tıklayın

İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi bölgesinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının kauçuk fabrikasında başlayıp, plastik fabrikasına sıçradığı öğrenildi. Yangına, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

# İzmir, Yangın

18 Nis 2024 - 06:53 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL