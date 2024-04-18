18 Nis 2024 - 06:48- Asayiş G:

Kayalıklardan düşüp yaralandı

Mardin’de çıktığı kayalıklardan dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan Hambullah B., ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı.

Kayalıklardan düşüp yaralandı
Kayalıklardan düşüp yaralandı
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Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan Hambullah B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Hamdullah B., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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18 Nis 2024 - 06:48 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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