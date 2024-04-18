Kayalıklardan düşüp yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan Hambullah B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Hamdullah B., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.