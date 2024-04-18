Trafik polislerinin ilk yardımıyla hayata tutundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi'nin kampüs girişinde meydana geldi. İddiaya göre, şimdi üniversite öğrencileri olan Muhammet Sefa B. ile Yusuf Efe B. lise yıllarında kavga etti. Muhammet Sefa B., kuzeni Alperen B. ile Atatürk Üniversitesi kampüsünde yürüdüğü sırada Yusuf Efe B. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken Yusuf Efe B., üstünde taşıdığı bıçakla Muhammet Sefa B.’yi göğsünden, kuzeni Alperen B.'yi ise sol dizinin üstünden bıçakladı. Yusuf Sefa B. olay yerinden kaçarken, yaralı iki kuzen ise yakınlarda uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istedi. Polis memurları aşırı kan kaybeden ve bayılan Muhammet Sefa B.'ye tampon yaparak kanamasını durdururken, ambulans gelene kadar da bilincini açık tuttu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Sefa B. Kalp Damar Cerrahi servisinde ameliyata alınırken, olayın şüphelisi Yusuf Efe B. ise Terminal Mahallesinde Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Suç aleti bıçağı nereye attığını hatırlamadığını söyleyen Yusuf Efe B. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Muhammet Sefa B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, Alperen B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.