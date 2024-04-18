Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, Başkentte sahne aldı

Çankaya Sahne'deki konserde Jiri Sevcik, Vladislav Borovka, Jan Brabec, Vaclav Fürbach ve Mikulas Koska'nın yer aldığı Prag Filarmoni Nefesli Beşlisi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Farkas, Georges Bizet, Antonin Dvorak ve Norman Hallam'ın eserlerini seslendirdi.
Prag Filarmoni'nin nefesli çalgılar bölümü solistlerinin girişimiyle kurulan topluluğun üyelerinin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödülü bulunuyor.
Sanatçılar Çek Filarmoni Orkestrası, Prag FOK Senfoni Orkestrası, Ulusal Tiyatro, Baborak Ensemble, Çek Sinfonietta gibi orkestraların da daimi müzisyenleri arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.