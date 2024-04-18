Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana geldi. Tarlasını sürmek isteyen Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sezgin, devrilen traktörün altında kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sezgin, traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.