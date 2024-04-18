Konya'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Ekiplerce araçtaki S.A. ile S.Ç. gözaltına alınırken, yol kenarında taşların arasına gizlenmiş 390 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.