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TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında İspanya temsilcisi Tenerife’ye 78-55 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mask
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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SALON: Santiago Martin Arena

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Manuel Mazzoni, Yohan Rosso

TENERIFE: Vicedo 7, Fitipaldo 3, Huertas 13, Salin 12, Guy 10, Sastre 2, Shermadini 12, Abromaitis 5, Cook 4, Guerra 10, Lopez, Diop

TOFAŞ: Winston 7, Prewitt 3, Homesley 5, Tolga Geçim 3, Denmon 7, Ege Demir 11, O’Brien 4, Sakic 5, Wiley 6, Mustafa Kurtuldum 4, Özgür Cengiz

1’İNCİ PERİYOT: 26-11

DEVRE: 47-31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-41

 Karşılaşmanın en skorer ismi 13 sayıyla Marcelo Huertas oldu. TOFAŞ’ta ise Ege Demir 11 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından seride durumu 2-1 yapan Tenerife FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükselen taraf olurken, TOFAŞ ise FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Final Four'da; Tenerife, UCAM Murcia, Unicaja ve Peristeri takımları mücadele edecek.

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18 Nis 2024 - 04:38 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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