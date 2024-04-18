TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

SALON: Santiago Martin Arena
HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Manuel Mazzoni, Yohan Rosso
TENERIFE: Vicedo 7, Fitipaldo 3, Huertas 13, Salin 12, Guy 10, Sastre 2, Shermadini 12, Abromaitis 5, Cook 4, Guerra 10, Lopez, Diop
TOFAŞ: Winston 7, Prewitt 3, Homesley 5, Tolga Geçim 3, Denmon 7, Ege Demir 11, O’Brien 4, Sakic 5, Wiley 6, Mustafa Kurtuldum 4, Özgür Cengiz
1’İNCİ PERİYOT: 26-11
DEVRE: 47-31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-41
Karşılaşmanın en skorer ismi 13 sayıyla Marcelo Huertas oldu. TOFAŞ’ta ise Ege Demir 11 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından seride durumu 2-1 yapan Tenerife FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükselen taraf olurken, TOFAŞ ise FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Final Four'da; Tenerife, UCAM Murcia, Unicaja ve Peristeri takımları mücadele edecek.
()
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.