- Asayiş

Kadın kurtarılamadı, bebeği ameliyatla alındı

Adana'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip düşen 9 aylık hamile Suriye uyruklu Nur Abbud (31), arkadan gelen otobüsün altında kalarak can verdi. Hastanede ameliyatla alınan bebek gözlem altına alındı.

Kadın kurtarılamadı, bebeği ameliyatla alındı mask
Kadın kurtarılamadı, bebeği ameliyatla alındı
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Suriye uyruklu Nur Abbud, henüz ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisiklet ile arkasında seyahat ederken dengesini kaybederek yola düştü. Abbud, bu sırada arkalarından gelen Ali D. Yönetimindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KADIN KURTARILAMADI, BEBEĞİ AMELİYATLA ALINDI

Nur Abbud, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatta olduğu belirlenen anne karnındaki bebek ise ameliyatla alındı. Bebeğin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ali D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

# bebek, Kaza, Polis, meydana, geldi, ile, ihbar, Sağlık, Yaralı

18 Nis 2024 - 04:02 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL