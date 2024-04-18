Kadın kurtarılamadı, bebeği ameliyatla alındı

Olay, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Suriye uyruklu Nur Abbud, henüz ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisiklet ile arkasında seyahat ederken dengesini kaybederek yola düştü. Abbud, bu sırada arkalarından gelen Ali D. Yönetimindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KADIN KURTARILAMADI, BEBEĞİ AMELİYATLA ALINDI

Nur Abbud, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatta olduğu belirlenen anne karnındaki bebek ise ameliyatla alındı. Bebeğin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ali D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.