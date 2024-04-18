102’nci havayolu şirketi Norwegian Air Shuttle oldu

Norveç’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Norwegian Air Shuttle, İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu 14 Nisan’nda Oslo’dan gerçekleştirdi. Havayolu şirketinin Norveç’in başkenti Oslo’dan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği ikinci sefer kapsamında bir tören düzenlendi. Seferin ardından kabin ekibi çiçeklerle karşılandı. Norwegian Air Shuttle’nin Oslo-İstanbul seferleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada iki kez gerçekleşecek. Norwegian Air Shuttle’ın İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş düzenleyen 102. hava yolu şirketi olduğu öğrenildi. 2023 yılının Aralık ayında Air China’nın seferlerine başlamasıyla İGA İstanbul Havalimanı 100 havayolu şirketine ev sahipliği yapmaya başlamış, Air Samarkand’ın da Aralık 2023’te tarifeli uçuş düzenlemesiyle 101 hava yolu şirketine ulaşılarak yıl tamamlanmıştı.