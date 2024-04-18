Hayvansal atık taşıyan kamyon devrildi

Kaza, 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, Bakırköy istikametinde meydana geldi. Hayvansal atık yüklü 59 HN 390 plakalı kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken hayvansal atıklar yola döküldü. Kaza nedeniyle ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yola dökülen atıklar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.