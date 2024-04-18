Real Madrid ve Bayern Münih yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 3-3 berabere kalan Manchester City ile Real Madrid, rövanş maçında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Daniele Orsato'nun düdük çaldığı mücadelenin normal süresi ile uzatma dakikaları Rodrygo ve Kevin De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.
Öte yandan milli futbolcu Arda Güler bu mücadelede süre almadı.
Gecenin aynı saatte başlayan diğer mücadelesinde Bayern Münih, 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arsenal'i ağırladı. Danny Makkelie'nin yönettiği maçı Bayern Münih 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Bu karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Bayern Münih - Real Madrid
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.