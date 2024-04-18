Ankara'da park halindeki otomobil patladı

Olay, saat 21.00 sıralarında Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Sitenin otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana gelirken, ardından yangın çıktı. Yangında otoparkta bulunan iki otomobil küle dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.