- Asayiş

Ankara'da park halindeki otomobil patladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sitede park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da park halindeki otomobil patladı mask
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​Olay, saat 21.00 sıralarında Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Sitenin otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana gelirken, ardından yangın çıktı. Yangında otoparkta bulunan iki otomobil küle dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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18 Nis 2024 - 02:31 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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