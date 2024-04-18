Valilikten, Tarabya'da gerçekleşen saldırı hakkında açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"17.04. 2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen ve taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.B.G. isimli şahıs, emniyet ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
17.04.2024 günü saat 18.00 sıralarında #Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen saldırı hakkındaki
?Basın Açıklamamız: https://t.co/qjZCV9C8HV pic.twitter.com/yKafknwxP8
— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 17, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.