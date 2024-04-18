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Valilikten, Tarabya'da gerçekleşen saldırı hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, 17.04.2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Valilikten, Tarabya'da gerçekleşen saldırı hakkında açıklama mask

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.04. 2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen ve taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.B.G. isimli şahıs, emniyet ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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18 Nis 2024 - 02:25 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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