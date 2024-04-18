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AFAD'tan Tokat depremi açıklaması

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

AFAD'tan Tokat depremi açıklaması mask

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD)'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki # deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

# AFAD, Tokat, Deprem, bir

18 Nis 2024 - 01:27 Tokat- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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