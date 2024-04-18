AFAD'tan Tokat depremi açıklaması

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD)'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki # deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."