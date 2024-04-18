Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde (18.04. 2024) Perşembe günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."