Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde (18.04. 2024) Perşembe günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kamuoyu Duyurusu⬇️https://t.co/zDhO4tRT0T pic.twitter.com/id2YGcc6Vm
— T.C.Kayseri Valiliği (@kayserivaliligi) April 17, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.