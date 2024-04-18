18 Nis 2024 - 01:14- Gündem G:

Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri ve yakın çevresinde şiddetli rüzgar ve geçici fırtınalar bekleniyor.

Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı mask

Kayseri Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde (18.04. 2024) Perşembe günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, RÜZGAR, Fırtına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024, sosyal, İklim değişikliği

18 Nis 2024 - 01:14 Kayseri- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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