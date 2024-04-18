İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Kanıt” belgeseli, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in işlediği her türlü zulmün, savaş suçunun ve soykırım fiilinin kayıt altına alındığı bir belgesel. Kanıt Belgeseli’nde;

• Uluslararası Adalet Divanı Başkanı ile

• BM Özel Raportörüyle

• Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kuruluş çalışanları ve uzmanlarla Gazze’de yaşanan süreç etraflıca ele alınıyor.

Burada şu acı gerçeği de ifade etmemiz lazım.

Delil niteliğindeki birçok içerik 52 dakikalık bu belgeselde başarılı bir şekilde sergilenmiş olsa da İsrail’in işlediği suçları, insanlığın vicdanında açtığı yaraları tarif etmeye ne dakikalar ne saatler ne de günler iktifa eder.

Son günlerde Gazze’de devam eden soykırımı gündemden düşürmeye dönük iki gelişmeye şahit olduk.

Bunlardan biri doğrudan ülkemizi hedef alan, Türkiye’yi İsrail’le ilişkilendirmeye yönelik kötücül dezenformasyon kampanyasıydı. İsrail’e yapmadıkları eleştirileri, göstermedikleri tepkileri Türkiye’ye, hükümetimize yöneltmeye çalıştılar.

Bu süreçte, ülkemiz sınırları içinde de birçok dezenformatif içerik üretildi ve biz bunlara yönelik olarak onlarca yalanlama yaptık, bunları da kamuoyuyla paylaştık.

Bunları yapmamıza ve gerçek gün gibi ortada olmasına rağmen, HAMAS’ı terör örgütü olarak lanse edenler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “one minute” çıkışını dahi eleştirenler İsrail tarafından düşman olarak görülen Türkiye’yi İsrail’le ilişkilendirmeye kalktılar.

Şunu çok açık ve net bir şekilde vurgulamamız gerekir ki Türkiye, şartlar ne olursa olsun mazlum Filistin halkının yanındadır. Söylemde de eylemde de yerimiz, Filistinli kardeşlerimizin yanıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere İsrail’in, uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmesini açıkça çiğneyerek Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef almasına ses çıkartmayanlar, İran’ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler.

Zalim İsrail, bir anda mağdur gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu süreçteki girişimleri İsrail’i Batı kamuoyu nezdinde aklama girişimi olarak görüyoruz.

Fakat bu girişimlerin gizleyemeyeceği bir gerçek varsa o da İsrail’in bugün Gazze’de bir soykırım yaptığıdır. İsrail’i hiçbir oyun, strateji veya kampanya aklayamaz.

Türkiye olarak, Gazze soykırımının görünmez kılınmasını engellemek için çok yoğun bir diplomasi trafiği işlettik. Ve ne ateşe körükle gitmenin ne de Netanyahu hükümetini cesaretlendirmenin bir faydası olmayacağını vurguladık. Bugün bölgesel ve küresel aktörlerin başta şunu kabul etmesi ve buna göre strateji belirlemesi gerekir; Filistin saldırı altındayken bölgemizde ve küresel alanda barış, istikrar ve selamet sağlanamaz. Filistinli bebeklerin, çocukların, kadınların katledilmesini normalleştirecek stratejileri boşa çıkarmak da en büyük sorumluklarımızdan biridir.

“Kanıt” kitabı da “Kanıt” belgeseli de bu kötücül normalleştirme stratejilerini geçersiz kılmaya yönelik bir girişimdir. Biz bu çalışmalarla, bu delillerle Filistin davasını, Gazze soykırımını, İsrail zulmünü uluslararası alanda hakkıyla anlatmaya çalışıyoruz.

Bu vesileyle, Anadolu Ajansı'nın değerli çalışanlarına ve yöneticilerine, aynı zamanda “Kanıt” kitabı ve belgeselinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.