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Putin'in kitabı Ankara'da tanıtıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkçeye çevrilen, konuşmalarını ve makalelerini içeren 'Ben Vladimir Putin' isimli kitabı, Ankara'daki Rus Evi'nde tanıtıldı.

Putin'in kitabı Ankara'da tanıtıldı
Putin'in kitabı Ankara'da tanıtıldı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında; Putin’in farklı zamanlarda yaptığı ve kaleme aldığı konuşmalar ile makaleleri içeren ‘Ben Vladimir Putin’ adlı kitap, Ankara'daki Rus Evi'nde tanıtıldı. Rusya'dan davet edilen çeşitli akademisyenler tarafından Putin'in siyasi hayatına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. 

Burada konuşan Büyükelçi Yerhov, kitaba ilişkin mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Türk okuyucuların, kitabı okuduğunda Putin'i daha iyi tanıyacağını ifade eden Yerhov, "Bu kitabı hazırlarken aşama aşama Putin'in nasıl politikacı olduklarını anlamalarını istedik. Taraflar arası çatışmalar artmaktadır, devletlerarası sistemler yıkılmaktadır, uluslararası hukuk prensipleri bozulmaktadır. Bu şartlar altında birbirimizi tanımak ve anlamak kritik önemlidir. Bu kitap bizim halklarımızı temsil eden liderlerden oluşuyor. Putin ne düşüyorsa nüfusumuzun yüzde 80 civarı aynı düşünüyor. Çünkü onlar son seçimde ona oy verdiler. İki taraf ilişkilerimiz başarılı olarak gelişsin. İki halk arasında dostluk sağlansın, iş birliğimiz başarılı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından davetlilere kitap hediye edildi.

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18 Nis 2024 - 01:02 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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