Tanzanya Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geliyor

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 17-21 Nisan 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 18 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Tanzanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemde" ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.