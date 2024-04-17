Efeler Ligi’nde Halkbank şampiyon

Halkbank, 2023- 2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara'yı 25-19, 25-18 ve 25-19’luk setler sonucunda 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Öte yandan Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu da izledi. Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

BAKAN BAK’TAN HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Şampiyonluğa ulaşan Halkbank Erkek Voleybol Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Fenerbahçe Parolapara’yı mağlup ederek Efeler Ligi şampiyonu olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Parolapara’yı da performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”

HALKBANK KUPASINI ALDI

Halkbank, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu. Karşılaşmanın sonrasında büyük sevinç yaşayan Halkbank oyuncuları ve teknik ekibi, düzenlenen ödül töreniyle de şampiyonluk kupasını aldı. Şampiyonluk kupası Nimir'in ellerinde kalkarken, bütün takım büyük coşku yaşadı.