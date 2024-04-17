Dışişlerinden Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki saldırılardan etkilenen Türk vatandaşlarını uyararak, güneydeki bazı şehirlere seyahat etmemeleri konusunda tedbirli olmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi varalı olacaktır" denildi.