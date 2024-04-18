T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2020/3892 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/3892 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46235 Ada, 1 Parsel, D BLOK 1.KAT 6 NOLU BB- Taşınmaz, mimari projesindeki vaziyet planına göre güney ve batı yerinde ise kuzey ve güney cephelidir. Taşınmaz yerinde yapılan incelemelere göre; 104 m² net, 126 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz yerinde ve projesine göre 1. katta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, duş, sandık odası, 2 balkon ve antre alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz iç mekan olarak orta yapılı ve bakımlı durumdadır. Salonda, odalarda ve antre zeminler laminant parke, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar plastik boya, kapılar ahşap, pencere doğramaları pvc doğrama şeklindedir. Mutfak zemini seramik, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar fayans+plastik boyalı, kapı ve pencere pvc doğrama şeklindedir. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan asma tavan, kapı ahşap pencere pvc ve alüminyum şeklindedir. TAŞINMAZ KEŞİF ANINDA DOLU OLUP, KİRACI TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR.
Adresi : Yavuz Selim Mahallesi 10.Cadde Havayolları Sitesi D Blok No:2D Daire:6 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 11.789,00 m2-Arsa Payı : 1/118- İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.300.000,00 TL- KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri 1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/3892 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.